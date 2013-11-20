Автомобіль Ващука потрапив у ДТП, екс-футболіст у важкому стані
12:51, 20 листопада 2013Суспільство
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Колишній футболіст московського "Спартака" та київського "Динамо" Владислав Ващук госпіталізований з численними травмами в результаті автоаварії.
Владислав Ващук потрапив у ДТП
Інцидент стався в середу вранці в Святошинському районі Києва. Автомобіль, яким керував Ващук, зіткнувся з вантажівкою, що рухалася в попутному напрямку. Сам Ващук доставлений в одну з міських лікарень у важкому стані. В даний момент він знаходиться в реанімації, повідомляє ИТАР-ТАСС.
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У 2010 році Владислав Ващук разом із сином також потрапив у ДТП. Тоді ніхто не постраждав, відбувшись лише легким переляком.
З 2012 року колишній захисник займає пост спортивного директора київського "Арсеналу".
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