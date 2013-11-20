Нафтогаз та Газпром обговорили можливість розстрочки для оплати українського боргу

Голова російського газового монополіста «Газпром» Олексій Міллер і голова НАК «Нафтогаз України» Євген Бакулін обговорили можливість надання розстрочки для погашення заборгованості НАК «Нафтогаз України» за поставлений російський газ.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації «Газпрому» за підсумками сьогоднішньої зустрічі керівників компаній у центральному офісі ВАТ «Газпром» у Москві.

«Міллер і Бакулін розглянули також можливість надання розстрочки для погашення заборгованості НАК «Нафтогаз України» за поставлений російський газ», - йдеться в повідомленні.

Сторони обговорили відновлення Україною закупівель російського газу за діючим контрактом, а також питання підтримки необхідного резерву газу в ПСГ України для забезпечення транзиту газу до Європи й успішного проходження осінньо-зимового сезону.

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Як повідомляв УНІАН, 18 листопада міністр енергетики та вугільної промисловості країни Едуард Ставицький заявив, що НАК "Нафтогаз" і "Газпром" досягли компромісної домовленості про новий графік оплати поставок російського газу в Україну, що дозволить Україні своєчасно оплачувати отримуваний у РФ газ.

Раніше Ставицький заявив, що борг НАК "Нафтогаз України" перед компанією "Газпром" за спожитий у серпні та жовтні газ становить близько 1 млрд доларів, заборгованість буде погашено до кінця цього року.

Згідно з контрактом від 19 січня 2009 року "Нафтогаз України" зобов'язаний щомісячно направляти "Газпрому" платежі за газ не пізніше 7-го числа місяця, наступного за поставкою. В разі першого ж неплатежу контракт між компаніями передбачає перехід на авансову систему розрахунків.