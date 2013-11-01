Україна отримала розстрочку з оплати боргу за газ під 6% річних

Голова правління "Газпрому" Олексій Міллер надав доповнення до контракту з "Нафтогазом України", згідно з яким було надано відстрочення оплати серпневих поставок газу до 1 жовтня: під 6% річних до дня оплати.

Як повідомляє агентство «Прайм», на прохання показати документ Міллер відповів: "Чому ні, звичайно, покажемо. Покажемо прямо зараз".

Як випливає з документа, підписаного "Газпромом" і "Нафтогазом" 18 вересня, український холдинг повинен був "частково сплатити попередній рахунок від 2 серпня на суму в 1 мільйон доларів не пізніше 7 вересня". Решта суми мала бути сплачена не пізніше 1 жовтня, при цьому за надання відстрочення "Нафтогаз" повинен виплатити відсотки.

"Нарахування відсотків за кожен день розстрочки у розмірі 6% річних на залишок несплаченої суми розстрочки починається з 8 вересня і закінчується датою оплати в повному обсязі включно", - йдеться в документі.

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Агентство нагадує, що Міллер 29 жовтня заявив, що Київ досі не сплатив 882 мільйони доларів за поставлений у серпні газ, і контракт дає змогу перевести поставки на систему передоплати. Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв підтримав цю пропозицію, зазначивши, що судячи з усього українська сторона платити не збирається. Так він відреагував на заяву глави уряду України Миколи Азарова, який охарактеризував проблему з оплатою російського газу як не критичну.

Заступник голови правління «Газпрому» Валерій Голубєв пізніше сказав, що холдинг може вимагати передоплату вже в листопаді, за грудневі поставки, якщо борг не буде врегульовано. Глава Міненерго України Едуард Ставицький розраховував, що питання буде вирішено у четвер, 31 жовтня. Проте сьогодні, 1 листопада, він заявив, що переговори тривають, і жодні терміни їх завершення тепер не ставляться.