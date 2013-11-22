Офіційний курс валют на 25 листопада

За інформацією офіційного сайту Національного банку України

На 25 листопада Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: На тему: Долар на міжбанку доріс до 8,20 грн 100 USD США – 799.3000 (на 22 листопада – 799.3000) 100 EUR – 1080.4937 (на 22 листопада – 1076.8170) 10 RUR – 2.4291 (на 22 листопада – 2.4208) Всі курси валют на 25 листопада

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter