Офіційний курс валют на 25 листопада

20:56, 22 листопада 2013
Суспільство
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За інформацією офіційного сайту Національного банку України

гривня гроші / Фото : ZN.UA

На 25 листопада Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 799.3000 (на 22 листопада – 799.3000)

100 EUR – 1080.4937 (на 22 листопада – 1076.8170)

10 RUR – 2.4291 (на 22 листопада – 2.4208)

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