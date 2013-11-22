Офіційний курс валют на 25 листопада
20:56, 22 листопада 2013Суспільство
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За інформацією офіційного сайту Національного банку України
НБУ встановив курс гривні / Фото : ZN.UA
На 25 листопада Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
На тему: Долар на міжбанку доріс до 8,20 грн
100 USD США – 799.3000 (на 22 листопада – 799.3000)
100 EUR – 1080.4937 (на 22 листопада – 1076.8170)
10 RUR – 2.4291 (на 22 листопада – 2.4208)
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