Сьогодні суд повинен оголосити вирок у "врадіївський справі"

Сьогодні суд повинен оголосити вирок у резонансній справі про замах на вбивство, зґвалтування та грабіж Ірини Крашкової. Всім підсудним - міліціонерам Євгену Дрижаку, Дмитру Поліщуку та Михайлу Кудрінському, а також їх подільнику, єгерю Сергію Рабіненко, крім в'язниці загрожує ще й конфіскація майна, пишуть "Вести".

Причому, якщо суд задовольнить цивільний позов, їм доведеться виплатити Крашковій більше 1 млн грн. Але, схоже, підсудні заздалегідь подбали про те, щоб до моменту оголошення вироку відбирати у них було нічого.

Як розповів нам Руслан Радецький, адвокат Ірини Крашкової, для забезпечення цивільного позову заарештували тільки третю частину квартири Рабіненко у Врадіївці (ринкова ціна однушки в цьому регіоні - близько $ 10 тис.).

«У інших обвинувачених особистого майна не виявилося - ні машин, ні будинків, ні квартир», - каже Радецький. Він сумнівається, що фігуранти "врадіївської справи" зможуть оплатити позовні вимоги потерпілої. «У нас є виконавча служба, якщо у них (обвинувачених - Авт.) немає грошей, нехай вони думають, як з них стягнути борг, - вважає юрист потерпілої. - Але, як показує практика, це велика проблема. Більшість цивільних позовів так і залишилися непогашеними».

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Адвокат обвинуваченого Дрижака відкритим текстом заявляє, що Крашкова від його клієнта не отримає ні копійки. «У Дрижака нічого було заарештовувати. Забрали тільки стару мобілку, ціна якої - 150 грн, та наклали арешт на рахунок у банку, на якому гривень 40, - заявив нам захисник Дрижака - Володимир Клименко. - У Дмитра Поліщука забрали лише беушний телефон, не дорожче 200 грн. У колишнього заступника начальника Врадіївського райвідділу Кудрінського також нічого не змогли заарештувати».

Також, за словами Клименка, потерпіла Крашкова навряд може розраховувати на те, що їй відшкодують збиток з тюремної зарплати: «У в'язнів зарплата - на місяць гривень 300, з них віднімають за утримання і харчування, тому засуджений ще в мінусі залишається».

Нагадаємо, прокуратура просить для Дрижака і Поліщука 15 років ув'язнення, для Рабіненко - 10 років, а для Кудрінського - п'ять.