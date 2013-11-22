Врадіївська справа: Підсудні виступили з останнім словом

Як передає кореспондент УНІАН, про це суддя Тетяна Маржина повідомила під час засідання 22 листопада.

У п'ятницю підсудні виступили з останнім словом. Сергій Рабіненко вибачився перед потерпілою Іриною Крашковою і просив суд не карати його суворо.

Підсудні міліціонери Дмитро Поліщук, Євген Дрижак і Михайло Кудринський попросили суд винести справедливе рішення і ще раз заявили, що не мають стосунку до злочинів, в яких їх обвинувачують.

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Як повідомляв УНІАН, прокуратура просить засудити обвинувачених у "врадіївській справі" до 5-15 років позбавлення волі з конфіскацією майна: капітана міліції Євгена Дрижака і лейтенанта міліції Дмитра Поліщука - до 15 років, єгеря Сергія Рабіненка - до 10 років, а колишнього начальника Врадіївського райвідділу міліції Михайла Кудринського - до 5 років в'язниці. При цьому прокуратура врахувала як пом'якшувальну обставину для Рабіненка - сприяння слідству.

Крашкова просить суд засудити обвинувачених у злочинах проти неї до довічного ув’язнення.

Обвинувачені Поліщук і Дрижак заявили в суді, що невинні, а також, що підсудний Рабіненко звів наклеп на них, аби одержати мінімальне покарання за скоєння злочинів проти Крашкової.

Адвокат Рабіненка просить суд врахувати, що його підзахисний щиросердо розкаюється, частково визнає провину і надавав свідчення, незважаючи на тиск інших підсудних, а також раніше не притягувався до кримінальної відповідальності і позитивно характеризується жителями Врадіївки, і призначити для нього покарання менше нижньої межі, передбаченої за скоєння інкримінованого злочину.

Довідка УНІАН. 27 червня 29-річну жительку Врадіївки Крашкову знайшли на вулиці без одягу з ознаками насильства. Потерпілу госпіталізували до реанімації.

28 червня за підозрою у скоєнні згвалтування, розбійного нападу і завданні тяжких тілесних ушкоджень були затримані лейтенант міліції Дмитро Поліщук і єгер Сергій Рабіненко. Після дводенних масових акцій протесту громадян у Врадіївці прокуратура Миколаївської області затримала капітана міліції Дрижака, на якого також указувала потерпіла.

5 серпня прокуратура Миколаївської області вручила підозрюваним у згвалтуванні та побитті Крашкової повідомлення про зміну кваліфікації дій підозрюваних із ч. 1 ст. 121 КК України (завдання тяжких тілесних ушкоджень) на більш тяжкий злочин - ч. 2 ст. 15 п.п. 4,6,9,12 і ч. 2 ст. 115 (здійснення завершеного замаху на умисне вбивство, здійснене з особливою жорстокістю, з корисливих мотивів, з метою приховати інший злочин, за попередньою змовою групою осіб). Крім того, Рабіненку інкримінується здійснення розбійного нападу, а Поліщуку і Дрижаку - скоєння згвалтування, розбійного нападу, а також низки службових злочинів.

26 вересня Первомайський районний суд у будівлі Апеляційного суду Миколаївської області почав судовий процес у справі про побиття і згвалтування Крашкової. Розглядати справу по суті суд почав 8 жовтня. 21 листопада в суді відбулися дебати.