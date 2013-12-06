Аналітики: у Нацбанку достатньо ресурсів для підтримки гривні

Про це йдеться в аналітичному огляді експертів Райффайзен банку Аваль.

Аналітики відзначають, що високий ступінь політичної невизначеності впливає на фінансові ринки. У зв'язку з цим, за їх словами, поки досить складно сказати, як ситуація розвиватиметься надалі. Однак, для того щоб утримати гривню найближчим часом, золотовалютних резервів у НБУ, на їх думку, достатньо.

«Головним ризиком для валютного курсу на даний момент є тривале політичне протистояння або його ескалація, що супроводжується заявами політиків про неминичий економічний колапс. Якщо цього сценарію вдасться уникнути, то у влади є шанси зберегти стабільність на валютному ринку, однак для цього країні вже найближчим часом необхідна масштабна зовнішня допомога», - сказали в банку.

У той же час, за словами експертів інвестиційної компанії Арт- капітал, політична ескалація мінімально впливає на фондовий ринок. «Незважаючи на негативний зовнішній фон і триваюче політичне протистояння в Україні індекс UX виріс на 1,63% », - зазначили вони.