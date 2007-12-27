Тимошенко поклала бюджет на стіл Яценюку

У Верховній Раді України зареєстровано проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України». Цей законопроект №1285 від 26 грудня внесено Кабінетом Міністрів України.

Як зазначає у поданні прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, у зв’язку з необхідністю введення в дію з 1 січня 2008 р. нових соціальних стандартів, що пов’язано з підвищенням розмірів мінімальної заробітної плати, пенсій, стипендій, запровадження нових видів соціальної допомоги, організації роботи із затвердження місцевих бюджетів та досягнення збалансованості державного бюджету і бюджету Пенсійного фонду Кабінет Міністрів подає на розгляд Верховної Ради проект Закону України “Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України”.

Основною метою розроблення зазначеного законопроекту є забезпечення реальними фінансовими ресурсами нових соціальних стандартів, зокрема збільшеного розміру мінімальної заробітної плати з відновленням міжпосадових (міжкваліфікаційних) співвідношень в оплаті праці працівників бюджетних установ (з 1 січня 2008 р. – 515 гривень, з 1 квітня – 525, з 1 жовтня – 545, з 1 грудня – 605 гривень на місяць) та здійснення заходів ІІІ етапу запровадження Єдиної тарифної сітки у бюджетній сфері. На зазначені цілі із бюджету додатково спрямовано порівняно із поточним роком майже 24 млрд. гривень.

Водночас, пропонується збільшити розмір прожиткового мінімуму для усіх основних соціальних і демографічних груп населення, у тому числі для осіб, які втратили працездатність. Розмір зазначеного прожиткового мінімуму становитиме з 1 січня – 470 гривень, з 1 квітня – 481, з 1 жовтня – 482, з 1 грудня – 498 гривень.

У поданому проекті державного бюджету передбачено доплату до пенсій дітям війни у розмірі 100 відсотків доплати, яку отримують учасники війни. На зазначену мету передбачено додатково 3,7 млрд. гривень.

Одночасно передбачається провести роботу щодо осучаснення пенсій та здійснити поетапне підвищення величини оцінки одного року страхового стажу, який застосовується для обчислення пенсії, а саме: вартість одного року дорівнюватиме з 1 січня – 1,2 відсотка, з 1 жовтня – 1,35 відсотка.

Таким чином, трансферт Пенсійному фонду у 2008 році в цілому збільшено на 9,9 млрд. гривень і його загальний обсяг становитиме більш як 34 млрд. гривень.

У проекті закону передбачено механізм зменшення зобов’язань перед громадянами за знеціненими грошовими заощадженнями у сумі майже 20 млрд. гривень, зокрема, планується виділити із загального фонду 6 млрд. гривень та близько 12 млрд. гривень за рахунок понадпланових надходжень від приватизації державного майна для виплати власникам заощаджень у межах залишку вкладу в готівковій формі.

Водночас, у наступному році можливо буде використовувати заощадження на суму 2 млрд. гривень для проведення безготівкових платежів за електричну і теплову енергію, природний газ, тверде паливо, послуги водопостачання і водовідведення, внесення квартирної плати за спеціально визначеним Кабінетом Міністрів України алгоритмом.

Пропонується вирішити проблему, пов’язану із зростанням ціни на газ, зокрема, НАК “Нафтогаз України” передбачено для компенсації різниці між ціною закупівлі імпортованого природного газу та ціною його реалізації суб’єктам господарювання для виробництва теплової енергії, яка споживається населенням, 4,3 млрд. гривень.

Крім того, у проекті видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв обчислено з урахуванням зміни цін і за загальним фондом державного бюджету збільшено майже на 1 млрд. гривень, порівняно з 2007 роком.

Належна увага приділена питанням збереження історико-культурної спадщини, книговидання, в тому числі випуску книжкової продукції українських авторів, відзначається в поданні.

Водночас Ю.ТИМОШЕНКО зазначає, що забезпечення реалістичності бюджету потребує прийняття змін до законодавчих актів з питань оподаткування та соціальної політики. При цьому, попереднім урядом не були подані пропозиції щодо внесення змін до законодавства, що свідчить про розбалансованість бюджету майже на 90 млрд. гривень.

Розуміючи важливість прийняття збалансованого та реального бюджету, Кабінет Міністрів пропонує разом із бюджетом прийняти зміни до інших законів, зокрема щодо внесення змін до спеціальних законів з питань оподаткування стосовно рентних платежів, акцизного збору на горілчані та тютюнові вироби, земельного податку, платежів за користування надрами та водокористування, податку на прибуток, які стосуються продовження на 2008 рік чинних податкових норм та індексації окремих видів ресурсних платежів, спричинених ціновим фактором.

Крім того, пропонується внести зміни до соціального законодавства, зокрема щодо проведення єдиної політики держави у системі надання пільг, компенсацій та гарантій окремим категоріям громадян, надання пільг саме тим категоріям громадян, які найбільш їх потребують, та скасування окремих норм для народних депутатів України, державних службовців тощо, законодавчого закріплення значного підвищення розмірів соціальних гарантій при народженні дитини, покращення пенсійного забезпечення різних категорій пенсіонерів, вирішення питання про підвищення розміру додаткових пенсій за шкоду, заподіяну здоров’ю громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, розміру та порядку виплати підвищень до пенсій дітям війни тощо.

Таким чином, прийняття Закону України “Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України” є одним із найважливіших питань забезпечення реалізації нових соціальних стандартів, стабілізації соціально-економічної ситуації в країні та створення передумов для подальшого економічного росту.

Водночас, йдеться в поданні, уряд планує підготувати у лютому 2008 року зміни до бюджету за результатами аналізу виконання основних макропоказників економічного і соціального розвитку України та бюджету у 2007 році, а також переоцінки основних прогнозних макропоказників на 2008 рік.

При цьому зазначається, що урядом розпочата робота щодо законодавчого реформування податкової і бюджетної систем на нових засадах.

У зв’язку з викладеним Кабінет Міністрів просить прийняти проект Закону України “Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України” до 1 січня 2008 р. за скороченою процедурою. Зазначене дасть можливість розпочати затвердження близько 12 тисяч місцевих бюджетів та забезпечити своєчасну реалізацію нової державної соціально-економічної політики починаючи з 1 січня 2008 року.