У Донецькій області правоохоронці затримали шахтаря, який «замінував» банк

Як повідомили УНІАН сьогодні у Відділі по зв`язках з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, в міліцію м.Добропілля зателефонував чоловік, який представився і повідомив, що будівлю одного з банків заміновано.

На місце події прибули оперативні служби міліції, ДАІ та прокуратура, люди з приміщення банку були в терміновому порядку евакуйовані.

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Під час ретельного обстеження фінансової установи, а також прилеглої до нього території ніяких вибухових речовин виявлено не було. У той же час співробітники карного розшуку встановили і затримали передбачуваного підозрюваного. Однак затриманий пояснив правоохоронцям, що він особисто не дзвонив в міліцію, а від його імені зателефонував його приятель, з яким вони в той момент розпивали спиртні напої.

За словами заступника начальника міськвідділу - начальника кримінальної міліції Олега Ткаченка, зловмисником виявився 23-річний місцевий житель, працівник шахти, раніше не судимий. Він пояснив, що намірів щодо мінування банку у нього не було, а до міліції зателефонував заради жарту над товаришем і щоб привернути увагу своєї дівчини, яка працює в цьому банку.

За даним фактом слідчим відділом міліції відкрито кримінальне провадження за ст.259 ч.1 КК України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об`єктів власності). За даний злочин загрожує позбавлення волі строком від 2 до 6 років.