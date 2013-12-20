Євромайдан уночі добудував барикади з боку Європейської площі
За ніч мітингувальники укріпили барикаду столичного Майдану, споруджену з боку Європейської площі
Як передає кореспондент УНІАН, на металеві стовби, які мітингувальники встановили 18 грудня, натягнуто металеву сітку, а зверху - колючий дріт.
Також перед цією спорудою мітингувальники поклали конструкції з арматури та колючого дроту, так звані їжаки, аби створити перешкоди в разі штурму Майдану.
У центрі Києва правоохоронці вживають посилених заходів, зокрема Володимирську горку оточили бійці Внутрішніх військ МВС, а Європейську площу від Хрещатика відгороджено міліцейськими автобусами. Це пов'язано із заходом за участю Президента України Віктора Януковича на Володимирській гірці. Також перекрито рух Володимирським узвозом і Трьохсвятительською вулицею.
На Майдані Незалежності на даний час перебувають близько 3 тис. мітингувальників. Зі сцени лунає музика.