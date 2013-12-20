Внутрішні війська блокують мітингувальників біля будівлі МВС

Про це передає з місця подій кореспондент РИА Новости.

У п'ятницю з нагоди Дня міліції, який відзначають цього дня в Україні, в центрі культури і мистецтв МВС заплановано урочисті заходи. За даними ЗМІ, урочистості відбудуться за участі президента України Віктора Януковича, проте офіційного підтвердження цієї інформації на сайті голови української держави немає.

На тему: Опозиція у ВР "привітала" зі святом працівників міліції криками "Ганьба!"

Колона демонстрантів з декількох сотень людей зупинилася на вулиці Пилипа Орлика. Поперек вулиці розставлені міліцейські автобуси, а перед ними стоїть шеренга з військовослужбовців внутрішніх військ. Демонстранти підійшли впритул до правоохоронців, вони тримають в руках державні прапори України і прапори опозиційної партії «Свобода». Вони скандують: «Вітаємо!». Поки акція відбувається без конфліктів.