Опозиція у ВР "привітала" зі святом працівників міліції вигуками "Ганьба!"
10:19, 20 грудня 2013Політика
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Голова Верховної Ради України Володимир Рибак привітав працівників міліції із професійним святом.
Рибак під скандування опозиції «ганьба!» привітав працівників міліції зі святом
Як передає кореспондент УНІАН, спікер сказав: “Давайте привітаємо усіх ветеранів, працівників міліції”.
Він додав, що вони несуть “нелегку службу” і побажав їм міцного здоров'я та щастя.
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На це представники опозиції почали скандувати: “Ганьба!”.
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