Опозиція у ВР "привітала" зі святом працівників міліції вигуками "Ганьба!"

Голова Верховної Ради України Володимир Рибак привітав працівників міліції із професійним святом.

Як передає кореспондент УНІАН, спікер сказав: “Давайте привітаємо усіх ветеранів, працівників міліції”. Він додав, що вони несуть “нелегку службу” і побажав їм міцного здоров'я та щастя. Читайте також: Засідання ВР відкрито, до сесійної зали прийшли члени уряду На це представники опозиції почали скандувати: “Ганьба!”.

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