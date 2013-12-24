Картопля дорожчатиме ще півроку - експерт

Про це заявила керівник інформаційно-аналітичного агентства «АПК-Інформ: овочі і фрукти» Тетяна Гетьман.

«Ми думаємо, що ціна буде зростати і надалі. До квітня картопля ще подорожчає. Тенденція до зростання цін зберігатиметься до кінця сезону», - сказала експерт УНІАН.

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За її словами, зростання цін на картоплю цього року пов'язане зі зниженням її врожаю, що викликане скороченням посівних площ і нижчою, ніж минулого року, врожайністю.

За даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі, станом на 20 грудня ціни на картоплю в середньому по Україні становили 5,87 грн/кг, що на 16,2% більше, ніж до 10 грудня.

Як повідомляв УНІАН, даним Міністерства аграрної політики і продовольства, врожай картоплі в Україні в 2013 році становив 22 млн. тонн, що на 5,6% менше, ніж у 2012 році.