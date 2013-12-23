В Україні знову подорожчав борщовий набір

Про це повідомляє АПК-Інформ: овочі та фрукти.

"На попередньому тижні, крім борщового набору овочів, яки й традиційно зростає в ціні, подорожчали також тепличні овочі і навіть фрукти, ціни на які до цього зберігали безпрецедентну стабільність», - говорить Тетяна Гетьман, керівник проекту АПК-Інформ: овочі та фрукти. - У передноворічний період імовірність зростання цін на фруктовий набір буде досить високою, особливо на тлі поганих погодних умов в основних країнах-постачальниках, зокрема в Туреччині», - додала вона.

Зазначимо, що минулого тижня найбільш значно з овочів з борщового набору подорожчала білокачанна капуста, ціни на яку зросли на 36,4%. Далі дорожчає і цибуля, проте темпи зростання цін на неї, які і так вже побили всі рекорди, істотно знизилися. Тепличні овочі подорожчали на 11,9%, а фруктовий набір - на 7,7%.

Звертає на себе увагу зростання цін на яблуко, ціни на яке, тим не менш, як і раніше, значно нижчі, ніж роком раніше. Також почали зростати ціни на цитрусові. Водночас припинилося зростання цін на картоплю і коренеплоди, які до цього активно дорожчали.

Нагадаємо, на початку жовтня прем'єр-міністр України Микола Азаров заявляв, що Україна повністю забезпечить себе врожаєм овочів і, зокрема, картоплі , незважаючи на складнощі через негоду, що дозволить цінам на овочі стабілізуватися.