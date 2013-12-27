Держборг України в листопаді скоротився на $94 мільйони

Загальна сума державного і гарантованого державою боргу України за листопад 2013 року знизилася на 94 млн дол., або на 0,14% - до 68,743 млрд дол. (549,463 млрд грн), повідомляється на офіційному сайті Міністерства фінансів України.

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За інформацією Мінфіну, за січень-листопад ц.р. сума державного і гарантованого державою боргу України зросла на 4,248 млрд дол., або на 6,59%.

Зовнішній борг уряду (прямий і гарантований) у листопаді поточного року знизився на 1,175 млрд дол., або на 3,24% - до 35,059 млрд дол., тоді як внутрішній (прямий і гарантований) — зріс на 1,081 млрд дол., або на 3,32% - до 33,684 млрд дол.

Прямий держборг України у листопаді зріс на 380 млн дол., або на 0,67%, - до 56,718 млрд дол., при цьому зовнішній держборг знизився на 371 млн дол., або 1,41%, - до 25,936 млрд дол., внутрішній — зріс на 752 млн. дол., або на 2,50%, - до 30,782 млрд дол.

Сума гарантованого державою боргу України в листопаді скоротилася на 474 млн дол., або на 3,79%, - до 12,025 млрд дол., зокрема гарантований зовнішній борг становив 9,123 млрд дол., гарантований внутрішній борг — 2,902 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, загальна сума державного і гарантованого державою боргу України за жовтень 2013 року знизилася на 223 млн дол., або на 0,32%, - до 68,837 млрд дол. (550,215 млрд грн), за січень-жовтень п.р. сума державного і гарантованого державою боргу України зросла на 4,342 млрд дол., або на 6,73%.

У 2012 році державний і гарантований державою борг України зріс на 8,9%, і на 31 грудня 2012 року становив 515,51 млрд грн, або 64,495 млрд дол.

Згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2013 рік», граничний рівень держборгу на 31 грудня 2013 року раніше становив 483 млрд грн (30-31% ВВП), 19 грудня Верховна Рада України внесла зміни до закону і підвищила цей граничний рівень на 19,396 млрд грн.

За оцінками експертів, у 2014 році Україні буде потрібно 17,4 млрд дол. на виплати за зовнішніми зобов'язаннями.