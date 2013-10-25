Держборг України зріс до $ 69 мільярдів

Згідно з повідомленням, у гривневому еквіваленті у вересні загальна сума держборгу зросла на 5,665 млрд грн - до 225,001 млрд грн. За січень-вересень ц.р. сума державного і гарантованого державою боргу України зросла на 4,565 млрд дол., або на 1,04%.

Зовнішній борг уряду (прямий і гарантований) у вересні поточного року зріс на 279 млн дол., або на 0,77% - до 36,341 млрд дол., внутрішній (прямий і гарантований) - на 431 млн дол., або на 1,33% - до 32,720 млрд дол.

Прямий держборг України у вересні зріс на 738 млн дол., або на 1,33% - до 56,680 млрд дол., при цьому зовнішній держборг зріс на 281 млн дол., або на 1,08% - до 26,286 млрд дол., внутрішній - на 457 млн дол., або на 1,54% - до 30,132 млрд дол.

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Сума гарантованого державою боргу України у вересні скоротилася на 30 млн дол., або на 0,24% - до 12,642 млрд дол., зокрема гарантований зовнішній борг становив 10,054 млрд дол., гарантований внутрішній борг - 2,588 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, загальна сума державного і гарантованого державою боргу України за серпень 2013 року скоротилася на 867 млн дол., або на 1,25% - до 68,352 млрд дол., за січень-серпень ц.р. сума державного і гарантованого державою боргу України зросла на 3,857 млрд дол., або на 5,98%.

Державний і гарантований державою борг України в 2012 році зріс на 8,9%, і на 31 грудня 2012 року становив 515,51 млрд грн, або 64,495 млрд дол.

Законом «Про Державний бюджет України на 2013 рік» встановлено граничний рівень держборгу на 31 грудня 2013 року в розмірі 483 млрд грн.