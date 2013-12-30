Останній день року буде хмарним з проясненнями

31 грудня по Україні буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. В Україні, крім західних та більшості північних областей, вночі та в першій половині дня туман, слабка ожеледь. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, температура вночі та вдень коливатиметься від 3° морозу до 2° тепла (на Закарпатті та в Криму вдень - 3-8° тепла).

По Київській області хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі та вдень - від 3° морозу до 2° тепла.

По м. Києву хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура протягом доби - близько 0°.