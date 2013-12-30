Останній день року буде хмарним з проясненнями
14:30, 30 грудня 2013Суспільство
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По Києву хмарно з проясненнями.
Рік добігає кінця / Фото: nuclear-wallpapers.ru.com
31 грудня по Україні буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. В Україні, крім західних та більшості північних областей, вночі та в першій половині дня туман, слабка ожеледь. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, температура вночі та вдень коливатиметься від 3° морозу до 2° тепла (на Закарпатті та в Криму вдень - 3-8° тепла).
По Київській області хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі та вдень - від 3° морозу до 2° тепла.
По м. Києву хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура протягом доби - близько 0°.
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