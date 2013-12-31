Підстав для зниження тарифів на тепло для населення немає – голова Нацкомпослуг
Підстав для перегляду тарифів на послуги з теплопостачання для населення немає, оскільки при розрахунку тарифів на теплову енергію, що призначена для потреб населення, використовується вартість природного газу українського видобутку.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив голова Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сфері комунальних послуг (Нацкомпослуг) Валерій Саратов.
«При розрахунку тарифів на теплову енергію, що використовується для потреб населення, використовується вартість природного газу українського видобутку (разом із ПДВ, це 1309 грн/тис. куб. м). Як бачите, вартість російського газу по 2448 грн/тис. куб. м, яку вчора встановила НКРЕ, вище за ту, що використовується зараз», - сказав Саратов.
«Тому у комісії зараз відсутні підстави для перегляду тарифів на теплову енергію для населення», - сказав він.
Читайте також: Тарифи на теплопостачання для держустанов знизять на 22%, для бізнесу - на 12%
Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович на засіданні Ради регіонів 26 грудня заявив про необхідність зменшення ціни на газ для споживачів із початку наступного року.
Водночас, віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул уточнив, що йдеться про зниження тарифів для підприємств бюджетної сфери і промисловості, а не для населення.
30 грудня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), у зв'язку із зниженням ціни на газ, що імпортується з Росії, на третину до рівня 268,5 дол. за тисячу кубометрів, ухвалила рішення знизити з 1 січня 2014 року граничну ціну на газ для промислових споживачів на 10% - до 3113 грн за тисячу кубометрів і для державних установ – на 29%, до 2448 грн за тисячу кубометрів.
Сьогодні, 31 грудня, голова Нацкомпослуг Саратов заявив, що комісія має намір з 1 січня 2014 року знизити тарифи на теплопостачання для бюджетних організацій в середньому на 22% - до 599 грн за Гкал, а для комерційних організацій - в середньому на 12% - до 683 грн за Гкал.