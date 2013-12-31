Підстав для зниження тарифів на тепло для населення немає – голова Нацкомпослуг

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив голова Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сфері комунальних послуг (Нацкомпослуг) Валерій Саратов.

«При розрахунку тарифів на теплову енергію, що використовується для потреб населення, використовується вартість природного газу українського видобутку (разом із ПДВ, це 1309 грн/тис. куб. м). Як бачите, вартість російського газу по 2448 грн/тис. куб. м, яку вчора встановила НКРЕ, вище за ту, що використовується зараз», - сказав Саратов.

«Тому у комісії зараз відсутні підстави для перегляду тарифів на теплову енергію для населення», - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович на засіданні Ради регіонів 26 грудня заявив про необхідність зменшення ціни на газ для споживачів із початку наступного року.

Водночас, віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул уточнив, що йдеться про зниження тарифів для підприємств бюджетної сфери і промисловості, а не для населення.

30 грудня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), у зв'язку із зниженням ціни на газ, що імпортується з Росії, на третину до рівня 268,5 дол. за тисячу кубометрів, ухвалила рішення знизити з 1 січня 2014 року граничну ціну на газ для промислових споживачів на 10% - до 3113 грн за тисячу кубометрів і для державних установ – на 29%, до 2448 грн за тисячу кубометрів.

Сьогодні, 31 грудня, голова Нацкомпослуг Саратов заявив, що комісія має намір з 1 січня 2014 року знизити тарифи на теплопостачання для бюджетних організацій в середньому на 22% - до 599 грн за Гкал, а для комерційних організацій - в середньому на 12% - до 683 грн за Гкал.