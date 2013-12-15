У Житомирі міліція відкрила провадження щодо нападу на мікроавтобус, що віз людей на Євромайдан (відео)

Про це кореспондента УНІАН повідомили у Секторі зв’язків з громадськістю Управління МВС України у Житомирській області.

Згідно з повідомленням, «тривають пошуки трьох невідомих чоловіків, які сьогодні ж близько 9-ї ранку по вулиці Котовського в обласному центрі пошкодили шини та розбили лобове скло на автомобілі «Опель Віваро». Про це міліції повідомив власник транспортного засобу, житель обласного центру».

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«За фактом хуліганства, вчиненого групою осіб (ч.2 ст.296 Кримінального кодексу України), відкрито кримінальне провадження. Слідство триває», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 9.00 у Житомирі невідомі зловмисники закидали камінням та порізали колеса мікроавтобусу «Опель», який віз людей на Народне віче до Києва.

Постраждалих немає. На місце події викликали міліцію.

Також сьогодні вранці невідомі порізали колеса автомобіля «Форд», водій якого збирався везти бахили для активістів Майдану в Києві.