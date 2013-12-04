У Житомирі кількасот людей мітингують на підтримку Євромайдану

Як передає кореспондент УНІАН, участь у мітингу беруть кількасот людей - студенти та представники громадськості Житомира. Учасники акції скандують «Ганьба владі!», «Разом - і до кінця!» та інші гасла.

Як і вчора, мітингувальники вимагають від місцевої влади, депутатів міської та обласної рад засудити дії державної влади і спецпідрозділів міліції під час розгону «Беркутом» мирної акції на Майдані Незалежності в Києві.

Учасники акції у виступах заявляють про солідарність з учасниками Євромайдану столиці та вимагають від місцевої влади дати оцінку суспільно-політичній ситуації, що склалася у регіоні та й країні загалом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської обласної ради, це питання завтра розгляне на своєму позачерговому засіданні сесія облради.