У Житомирі кількасот людей мітингують на підтримку Євромайдану
У Житомирі на Майдані Корольова біля приміщення Житомирської облдержадміністрації відбувається мітинг на знак солідарності зі столичним Євромайданом
Як передає кореспондент УНІАН, участь у мітингу беруть кількасот людей - студенти та представники громадськості Житомира. Учасники акції скандують «Ганьба владі!», «Разом - і до кінця!» та інші гасла.
Як і вчора, мітингувальники вимагають від місцевої влади, депутатів міської та обласної рад засудити дії державної влади і спецпідрозділів міліції під час розгону «Беркутом» мирної акції на Майдані Незалежності в Києві.
Учасники акції у виступах заявляють про солідарність з учасниками Євромайдану столиці та вимагають від місцевої влади дати оцінку суспільно-політичній ситуації, що склалася у регіоні та й країні загалом.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської обласної ради, це питання завтра розгляне на своєму позачерговому засіданні сесія облради.