ЗМІ: СБУ все активніше бореться з кавказькими бойовиками

Як приклади наводяться затримання осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів у Росії, повідомляє Комерсант-Україна. Так, 25 грудня в Одесі було затримано громадянина РФ, який, за даними слідства, в 2005 році брав участь у збройному нападі на один з населених пунктів Чечні. За інформацією СБУ, він нелегально перебував в Україні і намагався не привертати до себе увагу .

"У нас з'явився досвід виявлення таких осіб, налагоджена координація та обмін інформацією із спецслужбами інших держав", - повідомили в прес -службі СБУ.

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Крім того, в жовтні 2013 року в Україні було затримано троє уродженців Кабардино-Балкарії, яких у Росії підозрюють у здійсненні серії вибухів на території Ставропольського краю в 2000-2001 роках. На їх слід СБУ вийшла, розслідуючи самопідрив, здійснений 4 жовтня ще одним жителем Кабардино-Балкарії на пропускному пункті "Бачівськ" у Сумській області.

"Такі люди прагнуть потрапити в Україну, оскільки життя тут спокійніше, і можна спробувати відсидітися ", - пояснила голова прес-служби СБУ Лада Сафонова. Всього в 2013 році було затримано п'ять таких осіб.

Водночас, в МВС обережно ставляться до повідомлень СБУ.

"У нас фактично відсутня система контролю за в'їздом таких осіб. Дії прикордонної служби, міграційної служби, МВС, СБУ часто нескоординовані. В підсумку ми не знаємо, хто до нас приїхав, хто зареєструвався, а хто ні", - повідомили в МВС.