Українці все частіше роблять покупки в іноземних інтернет-магазинах

Більше українських інтернет-користувачів стали робити покупки в іноземних інтернет-магазинах.

Про це свідчать результати дослідження онлайн-торгівлі України, яке здійснила GfK Ukraine, пише ZN.UA.

Так, у 2013 році через інтернет стали на 6-8% активніше купувати всі категорії товарів. Структура покупок виглядає наступним чином: найчастіше через інтернет купують побутову та комп'ютерну техніку та електроніку (в 2013 73% онлайн-покупців вказали цю категорію товарів проти 64% в 2012 році). Найбільш активно, як і раніше, купують цифрову техніку (зокрема, мобільні телефони, електронні книги , комп'ютери і т.д.), малу побутову техніку та аксесуари (клавіатури, веб -камери і т. п.), і відносно менше - аудіо , -відео і крупну побутову техніку.

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Одяг залишається на другому місці за популярністю серед онлайн-покупок (половина онлайн-покупців купували цей товар протягом останніх 12 місяців).

Третє місце ділять косметика і парфумерія та аксесуари та подарунки.

Чоловіки більш активно, ніж жінки, купують в інтернеті побутову та комп'ютерну техніку, електроніку, автотовари, спортивний інвентар та будівельні матеріали. При цьому жінки значно активніше роблять онлайн-покупки одягу, взуття, книг/дисків, косметики та парфумерії, товарів для дітей і для тварин, продуктів харчування.

Українські онлайн-покупці стали більше користуватися інтернет-аукціонами, сайтами з оголошеннями і прайс-агрегаторами. Переважна більшість опитаних користувалися інтернет-аукціонами або дошками оголошень за останні 12 місяців. Сайтами для порівняння цін користувалися майже 80% онлайн-покупців. При цьому інтерес до "купонних" сайтів падає: в 2013 році ними користувалися 38% онлайн-покупців, тоді як в 2012 році таких було 45%. Більше українців стали робити покупки в закордонних інтернет-магазинах: у 2012 році таких було 18%, в ​​2013 році - вже 26%. В основному вони купували одяг, аксесуари та подарунки, побутову/комп'ютерну техніку та електроніку, а також взуття. Основні причини покупок за кордоном не змінилися: приваблива ціна, якісний/красивий товар, ексклюзивний товар, широкий асортимент.

Опитування проводилося за допомогою онлайн-панелі GfK Ukraine в жовтні 2013 року. Було проведено 917 інтерв'ю з інтернет-користувачами у віці старше 18 років, включно з 752 інтерв'ю з "онлайн-покупцями" - тими, хто здійснював покупки в інтернеті за останні 12 місяців; 165 інтерв'ю з "непокупцамі" - тими , хто не здійснював покупки в інтернеті за останній рік. Вибірка репрезентативна за статтю, віком, регіоном, розміром населеного пункту, частотою користування інтернетом.