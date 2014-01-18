У Запоріжжі іномарка на смерть збила головного редактора телерадіокомпанії

Як повідомили УНІАН у керівництві ГУ МВС України в Запорізькій області, повідомлення про ДТП із смертельним результатом надійшло сьогодні о 00.05 ночі.

«За попередніми даними, І.Підковича було збито автомобілем «Мазда-3» на пішохідному переході на Набережній магістралі в Орджонікідзевському районі Запоріжжя і помер від одержаних травм на місці події. Водій «Мазда-3» - житель Запоріжжя 1975 року народження, також постраждав - з місця ДТП його було доставлено до лікарні», - повідомили в міліції.

За даними правоохоронців, інформацію про ДТП вже внесено до ЄРДР з кваліфікацій за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України – «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть постраждалого».

Ведеться слідство.

Читайте також: На Закарпатті п’яний водій збив насмерть 3-річну дитину і втік