У Харкові майже 20 людей госпіталізували з обмороженнями

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на міський центр здоров’я, всього до медустанов звернулися 25 харків'ян.

Серед тих, хто звернувся, - одна дитина і п'ятеро чоловіків без певного місця проживання.

17 осіб було госпіталізовано до міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги ім. проф. Мещанінова, вісім - лікуються амбулаторно.

Зазначимо, в Харкові температура вдень очікується на рівні 16-21 градусів морозу, вночі - 20-25 градусів нижче нуля.