Керченська поромна переправа зупинена

Про це повідомив УНІАН телефоном диспетчер Керченської переправи.

"Не ходить пором. Чому? Не в курсі, може, через політичну обстановку, може, ще через чогось", - сказав співрозмовник агентства.

Читайте такожУ Криму частково зупинено рух автобусів

Довідка УНІАН. Переправа створена в 1954 році, займається перевезенням пасажирів, автомобілів і вантажів через Керченську протоку. Її флот складається з двох поромів-криголамів і одного автопорома.