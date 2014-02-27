Керченська поромна переправа зупинена
18:24, 27 лютого 2014Суспільство
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Пороми між Кримом і Росією в даний час не ходять.
Переправа з Керчі зупинена
Про це повідомив УНІАН телефоном диспетчер Керченської переправи.
"Не ходить пором. Чому? Не в курсі, може, через політичну обстановку, може, ще через чогось", - сказав співрозмовник агентства.
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Довідка УНІАН. Переправа створена в 1954 році, займається перевезенням пасажирів, автомобілів і вантажів через Керченську протоку. Її флот складається з двох поромів-криголамів і одного автопорома.
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