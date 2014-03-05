У «Борисполі» прикордонники оформили ще 5 поранених на лікування в Австрію

Про це УНІАН повідомили у Відділ з питань взаємодії із ЗМІ Державної прикордонної служби, зазначивши, що 4 з них було оформлено окремим рішенням за внутрішніми паспортами.

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Загалом в аеропортах столиці кордон перетнули майже 100 постраждалих внаслідок силового протистояння в Києві. Більшість українців, котрі потребують лікування за кордоном, відлетіли до Польщі, Австрії, Румунії, Чехії та Литви, йдеться в повідомленні.