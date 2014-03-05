Більше 60% українців підтримують вступ держави в Євросоюз - опитування

Про це свідчать передані УНІАН результати соціологічного дослідження, проведеного Центром соціальних та маркетингових досліджень «СОЦІС» з 25 лютого по 4 березня 2014 року.

В той же час 38% респондентів готові проголосувати за вступ України до Митного союзу.

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9,2% відповіли, що не брали б участі в такому референдумі.

Дослідження проводилось по всій території України методом особистого інтерв’ю за місцем проживання респондентів. Метод відбору респондентів – квотна вибірка (за ознаками вік та стать). Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал) складає +/– 2,2%.