У Кременчуку з меморіалу «Вічно живим» викрали газове устаткування

У місті Кременчук Полтавської області на меморіальному комплексі «Вічно живим» через крадіжку газового устаткування відключено вічний вогонь.

Про це сьогодні УНІАН повідомив перший заступник голови правління ВАТ «Кременчукгаз» Павло СНЕЖКО.

За його словами, за останні кілька днів невідомі викрали декілька газових пальників.

«Ми поставили вдень пальник, а наступного ранку його вже вкрали. Так ми замінили два пальники. Зараз у нас в запасі залишився всього один пальник. Якщо пальники зняти, то полум`я від вогню утворюється до двох метрів висотою. Щоб ніхто не постраждав, ми сьогодні відключили подачу газу», - повідомив П.СНЕЖКО.

За його словами, зараз на рівні міської влади розв`язується питання, що робити далі.

«Можливо, щоб уникнути неприємностей, вогонь горітиме лише у святкові дні», - припустив П.СНЕЖКО.