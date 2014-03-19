Росіянин крав гроші з банківських карток харків'ян

Про це повідомив УНІАН керівник прес-центру Управління Служби безпеки України в Харківській області Владислав Абдула.

За його відомостями, під час слідства було встановлено, що 26-річний громадянин Росії незаконно придбав та встановив на карткоприймач банкомату одного з харківських банків спеціальний технічний засіб – «скімер», призначений для негласного зчитування інформації з пластикових карток клієнтів банку. Крім цього, він розмістив на банкоматі мініатюрну відеокамеру, яка фіксувала PIN-коди клієнтів. У подальшому іноземець планував використовувати отриману інформацію для виготовлення дублікатів платіжних карток.

У червні 2013 року співробітники СБ України затримали зловмисника. Правоохоронці виявили у нього спеціальне обладнання для виготовлення дублікатів платіжних карток, підготовлені для підробки пластикові картки з магнітними стрічками та так зване скімінгове обладнання, яке він встановлював на банкомат.

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За висновками експертів, демонтовані з банкомату і вилучені у правопорушника технічні пристрої є спеціальними технічними засобами негласного отримання інформації.

Вироком суду громадянин Росії визнаний винним у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.359 (незаконне придбання, збут чи використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації) Кримінального кодексу України та засуджений до позбавлення волі строком на півтора року. На початку березня вирок Апеляційного суду Харківської області набув чинності.