У лікарнях на Дніпропетровщині готують додаткові ліжка та перевіряють бомбосховища

У Дніпропетровській області у медичних закладах за наказом департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації оголосили режим підвищеної готовності. Про це сьогодні повідомили в профільному департаменті Дніпропетровської міськради, повідомляє Радіо Свобода.

За його даними, у всіх лікарнях підготовлені додаткові ліжка, частина ліжок, у разі необхідності, будуть перепрофільовані.

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Відтепер медики області цілодобово повинні будуть перебувати у «зоні додзвону» і в будь-який момент мають прибути на роботу. Шпиталі також перевіряють готовність бомбосховищ до прийому людей.

«Амбулаторії Дніпропетровська працюють у звичайному режимі. У разі потреби вони перейдуть на цілодобовий графік роботи», – повідомили у департаменті охорони здоров’я Дніпропетровської міськради.

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Водночас в області організували практичні заняття з надання першої медичної допомоги для волонтерів у різних містах. Навчитися проводити серцево-легеневу реанімацію, зупиняти кровотечі, накладати пов’язки та надавати допомогу при переломах мають змогу всі охочі.

У подальшому навчених добровольців планують залучати до відпрацювання алгоритмів проведення рятувальних операцій і гуманітарних місій.