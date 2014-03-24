Синоптики розповіли, коли в Україну знову прийде похолодання

Температурний режим 16-21 градус тепла в Україні утримається до кінця тижня. При цьому з 31 березня очікується похолодання до плюс 7-12 градусів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у понеділок заявив директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда.

«Наприкінці минулого тижня і на початку цього максимальна температура в Україні підвищилася до плюс 16-21 градуса, на Прикарпатті навіть до 23 градусів. Такий температурний режим утримається майже весь тиждень до наступного», - сказав Кульбіда.

Разом з тим, за його словами, очікується, що з наступного тижня в Україну прийде похолодання.

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«З понеділка ми очікуємо зміну погодних умов, тобто 31 березня - 1 квітня слід очікувати зниження температурного режиму, невеликих опадів у західних, північних і центральних областях. Температура знизиться з 16-21 градуса до 7-12 градусів у денний час, а в північних регіонах України у нічний час спостерігатимуться слабкі заморозки до 1-2 градусів», - сказав директор Укргідрометцентру.

За його словами, до кінця березня в Україні не буде значних опадів. «Дефіцит опадів на більшій частині території України, окрім західних областей, де 24-26 березня пройдуть невеликі і помірні дощі», - сказав Кульбіда.

Також він підкреслив, що до кінця березня ніяких природних катаклізмів в Україні очікувати не варто.