Більше 4 тисяч ВІЛ-позитивних кримчан можуть не дожити до листопада - експерт

Понад 4,3 тисячі ВІЛ-інфікованих у Криму через відсутність ліків можуть не дожити до листопада.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив виконавчий директор Всеукраїнської мережі ЛЖВ Володимир Курпіта.

«Крим належить до семи найбільш постраждалих від ВІЛ-інфекції регіонів України. Всього в Криму зареєстровано понад 11 тисяч ВІЛ-інфікованих, із них на даний момент 4,3 тисячі отримують специфічне лікування, яке необхідно отримувати щодня, з них близько 60 отримують таке лікування у в'язницях, 500 - за гроші Глобального фонду (боротьби зі СНІДом) та інші - за рахунок держбюджету України», - сказав Курпіта.

Читайте такожМедведєв розповів, як Росія перераховуватиме пенсії та зарплати кримчанам

Він нагадав, що «Україна щорічно купувала антиретровірусну терапію для Криму на суму понад 250 тисяч доларів, але на даний момент незрозуміло, хто забезпечуватиме це лікування».

«Незважаючи на ухвалення рішення Радою федерації РФ про включення двох нових суб'єктів до складу Росії, ні для Криму, ні для Севастополя не передбачено витрати із закупівлі цього виду допомоги, таким чином, у понад 4,3 тисячі пацієнтів десь із серпня-жовтня починається ризик переривання лікування, що у випадку ВІЛ-інфекції прирівнюється до смерті», - підкреслив виконавчий директор Всеукраїнської мережі ЛЖВ.

Читайте також5 тисяч кримських татар залишили окупований російськими військами Крим - Джемілєв

За його словами, «за інформацією, яку ми отримали від наших регіональних представників, через місяць, тобто в квітні, закінчиться лікування АРВ, специфічне лікування ВІЛ-інфекції у в'язницях і закінчиться лікування для понад 500 осіб за гроші Глобального фонду. На даний момент партія препаратів, яка призначалася для Криму, відправлена до Херсона, й ми не можемо її доставити до Криму у зв'язку з ситуацією, що склалася, й незважаючи на те, що це є життєво важливим лікуванням».