Близько двох тисяч українських військових не можуть виїхати з Криму через брак грошей

Пропускний пункт на Херсонщині - Чонгар - і далі вітає українських військових, які цими днями залишають Кримський півострів. Про це йдеться в сюжеті ТСН, повідомляє ТСН.ua.

Ззовні взагалі складається враження, що на блокпосту панує звичайна, рутинна робота прикордонників.

Але насправді їм нашвидкуруч доводиться облаштовувати і обживати на новому місці повноцінний кордон. Адже між Росією та Кримом – насамперед у районі Керчі – державного кордону тепер вже фактично не існує, кажуть офіцери.

Читайте такожВійськовослужбовці внутрішніх військ Криму залишили АРК

Через блокпост у районі Перекопа із Криму виїхали напередодні близько двох десятків легкових автомобілів, а трохи згодом ще й величезна фура, завантажена побутовим крамом: це із розташування 36-ї бригади берегової оборони, яка дислокується у Перевальному, виїхали на материк 47 військовослужбовців та членів їхніх родин.

Як побачили журналісти ТСН, виїхали військові із прапором військово-морського флоту, який не віддали окупантам. Рішення залишити півострів вони ухвалили, бо іншого вибору не бачили. Однак близько 40% особового складу все ж вирішили залишитися у Криму.

Читайте такожЗвільненим з полону в Криму офіцерам пообіцяли нагороду

Військовослужбовців передислоковують до одеського гарнізону. На материк мають перевезти і два десятки танків Т-64Б, які в результаті переговорів українським військовим дозволили вивезти.

Під наглядом російських вояків, які й досі соромляться попришивати собі трикольорові шеврони, наші військовослужбовці підготували техніку до перевезення, завантажили танки на траки та доправили до завантажувальної залізничної платформи. Натомість, самі поїхали автомобільним шляхом – на власний страх і ризик. Це не було організоване виведення.

Але, це лише одна, так би мовити, позитивна сторона медалі. Правда ж у тому, що на сьогодні близько двох тисяч українських військовослужбовців, які знаходяться у Криму, не можуть залишити півострів.

Читайте такожРосія поверне Україні близько 350 одиниць техніки з Криму - ЗМІ

Їм просто немає ні на чому, ні за що поїхати з Криму. Декому навіть немає за що придбати їжу. А є й такі, що вже третю добу живуть просто неба, під парканами своїх військових частин, із яких їх вигнали росіяни.

Волонтери, які займаються допомогою нашим військовослужбовцям та їхнім сім'ям, збирають кошти, аби винайняти транспорт і вивезти людей. Але цих cум просто не вистачає водіям навіть на паливо. У Міністерстві оборони України відповідають, що нашим військовим перерахували гроші за два місяці. Але ж скористатися ними неможливо: усі емітовані на території півострова банківські картки тепер заблоковані. Гроші неможливо зняти з цих рахунків навіть на материку.

У деяких частинах – особливо у Севастополі та Сімферополі – офіцери просять вивезти бодай жінок і дітей, а самі ладні чекати.