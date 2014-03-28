Українці перерахували армії вже понад 60 мільйонів гривень

На рахунки Міністерства оборони України в рамках акції “Підтримай Українську армію” надійшло вже понад 60 мільйонів гривень від юридичних і фізичних осіб на допомогу Збройним Силам України.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні преси та інформації Міністерства оборони України.

За даними Міноборони, з цієї суми 57 мільйонів 794 тисячі гривень – грошові перекази на матеріально-технічне, решта – на медичне забезпечення Збройних Сил України.

За допомогою дзвінків на єдиний мобільний номер “565” на підтримку Української армії перераховано 11 мільйонів 220 тисяч гривень (усі – на матеріально-технічне забезпечення ЗС України).

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Крім того, на рахунки Міноборони надійшло 17,4 тисяч доларів США та 19,4 тисяч євро. Після обов’язкового продажу іноземної валюти (50% від загальної суми), залишок іноземної валюти на рахунках Міністерства оборони України становив 8,7 тисячі доларів США (гривневий еквівалент – 91,1 тисяч грн.) та 9,7 тисячі євро (гривневий еквівалент – 141,7 тисяч грн.).

Міністерство оборони, Збройні Сили України висловлюють щиру вдячність усім небайдужим громадянам, які долучилися до благодійної акції “Підтримай Українську армію” та продовжують надавати допомогу вітчизняним Збройним Силам з метою підвищення їх боєготовності та зміцнення обороноздатності держави.