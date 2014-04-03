СБУ виявила саморобний запал під залізничним мостом на Полтавщині

Як повідомляє прес-центр СБ України, огляд місця проводився фахівцями у зв’язку з виявленою місцевим жителем поблизу вказаного мосту мінометною міною.

За попередньою оцінкою, запал може бути використаний при застосуванні вибухового пристрою.

На даний час, співробітниками СБУ та МВС України Полтавській області проводяться першочергові слідчі дії, спрямовані на встановлення осіб, які можуть мати причетність до виготовлення саморобного вибухового пристрою, зазначили в СБУ.

Читайте такожНа Львівщині СБУ вилучила вогнепальний арсеналЯк зауважують у відомстві, Управлінням Служби безпеки України в Полтавській області вживаються заходи з протидії незаконному обігу зброї і боєприпасів на території Полтавщини та попередження проявів терористичного характеру з використанням вогнепальної зброї.

Зокрема, 2 квітня ц.р. на території Карлівського району Полтавської області співробітники СБУ спільно з фахівцями ДСНС України в області у лісі виявили незаконну схованку з 36 артилерійськими снарядами різного калібру та 5 мінометними мінами часів Другої світової війни.