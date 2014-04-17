Церемонія нагородження переможців PRESSзвания відбудеться 7 червня
Фінальна церемонії нагородження переможців та призерів Конкурсу «Премія ділових кіл «PRESSзвание 2013» відбудеться в суботу 7 червня 2014 року.
На церемонії будуть оголошені імена кращих ділових журналістів і редакторів України в 10 профільних номінаціях і в іміджевій номінації «Кращий діловий редактор». Також будуть оголошені компанії, які найбільш ефективно взаємодіяли зі ЗМІ в 2013 році.
Місце і час церемонії будуть вказані в особистих запрошеннях.
Нагадуємо, що голосування у Конкурсі триває до 30 квітня 2014 року.
Слідкуйте за новинами на сайті Конкурсу та на сторінці PRESSзвания в Facebook.
Довідка:
«Премія ділових кіл «PRESSзвание» - міжнародний конкурс ділових журналістів, в якому журі - лідери бізнесу та редактори провідних ділових видань - оцінюють роботу журналістів і редакторів, що працюють у ділових друкованих, інтернет-виданнях та інформагентствах, а також незалежних бізнес-журналістів. Інтерактивне голосування відбувається в реальному часі на сайті конкурсу www.presszvanie.ua.
Стратегічний партнер Конкурсу: Смарт-холдинг.
Компанії-партнери Конкурсу: СКМ, Метінвест, ОПЗ, ДТЕК, Group DF.
Юридичний партнер: Asters.
Інформаційні партнери: газета «Сьогодні», 5 канал,інформаційне агентство «УНІАН», журнал MMR, журнал «Влада грошей», газета «Ділова столиця», телеканал «Бізнес», сайт «ТСН», ІА «Українські новини».
Експертний партнер: PwC в Україні.