На Львівській залізниці за добу поїздами смертельно травмовано двоє осіб

Як повідомили сьогодні УНІАН у підрозділі зв’язків з громадськістю УМВС України на Львівській залізниці, два трагічні випадки зафіксовано 19 квітня у Рівненській та Чернівецькій областях.

Як зазначається у повідомленні, 19 квітня тепловозом резервного маневрового поїзда було застосоване екстрене гальмування з метою попередження наїзду на людину, яка лежала біля залізничної колії по ходу слідування поїзда на перегоні «Клевань-Обарів», наїзд попереджено. Однак, при огляді тіла чоловіка було виявлено ознаки травмування залізничним транспортом: травматичну ампутацію обох ніг. Чоловік, яким виявився 25-річний житель Рівненського району Рівненської області, уже перебував без ознак життя.

Того ж дня, 19 квітня, близько 24.00, на перегоні «Чернівці-Південна» Чернівецької області, вантажний поїзд збив молоду жінку, яка переходила колії в недозволеному місці. 23-річна жителька Хмельницької області отримала тяжкі поранення, від яких померла на місці події.

Правоохоронці розслідують обставини загибелі людей.