Суркіс говорить про умови продажу Шовковського і Мілевського

Газета “Сьогодні” в інтерв`ю з президентом «Динамо» Ігорем Суркисом торкнулася теми продажу воротаря Олександра Шовковського і запасного гравця Артема Мільовського, що відзначилися під час гри збірної України зі Швейцарією.

- Португальська преса пише про бажання «Порту» придбати Мілевського. Вам про це відомо?

- Навіть якщо португальський клуб на мене вийде, я скажу: Мілевський поки не продається ні за які гроші. Це той футболіст, який повинен ще послужити київському «Динамо». Хай він спочатку пограє, доведе профпридатність в нашій команді, як довів на молодіжному чемпіонаті Європи і доводить зараз на Чемпіонаті світу. Хай віддасть данину клубу, який його виховав.

- Перед чемпіонатом ходили чутки про бажання Шовковського пограти за кордоном. У світлі його успішної гри на ЧС, чи не поступало пропозицій по ньому? І чи готові ви розлучитися з Шовковським?

- Я ні коли не буду готовий розлучитися з Сашею, тому що це наш символ. Але зараз важливе інше: Шовковськтй – основний воротар «Динамо», і якщо мі потрапимо в Лігу чемпіонів, без нього буде дуже складно. Можливо, взимку, якщо поступить хороша пропозиція з країн топ-п`ятірки, хороша навіть не для клубу, а для футболіста, мі підемо назустріч. Але вирішувати будуть Шовковський. І я буду радий, якщо він зробить вибір на користь «Динамо», як це зробив Ребров.