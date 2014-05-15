На Дніпропетровщині невідомі обстріляли авто та підпалили будинок сусіда Царьова

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС в Дніпропетровській області.

Інформація про напад на житло та стрілянину надійшла від місцевих мешканців. «Працівники Дніпропетровського райвідділу міліції виїхали на місце події та встановили, що о 18:30 до будинку, що належить 42-річному приватному підприємцю, під’їхало 2 мікроавтобуси. З них вистрибнули 8 озброєних чоловіків у камуфляжному одязі, які перелізли через паркан та здійснили кілька пострілів по автомобілю, що стояв у дворі. Потім вони розбили вікна на першому поверсі двоповерхового будинку, проникли до нього та підпалили будівлю. Після цього нападники сіли до автомобілів на зникли у невідомому напрямку», - йдеться у повідомленні ВЗГ.

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В результаті пожежі пошкоджено гараж та баню, які знаходилися на першому поверсі будинку. Загалом площа пожежі склала близько 40 кв. м. Постраждалих немає.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Нападникам загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.