На Дніпропетровщині «Ланос» врізався в дерево: загинули три людини, двоє поранені
12:04, 03 червня 2014Суспільство
0 0
У понеділок, 2 червня, у райцентрі Петропавлівка Дніпропетровської області в результаті ДТП три людини загинули, ще двоє постраждали.
У ДТП загинули три людини / Фото : ТСН
Як повідомили УНІАН в Головному управлінні ДСНС в області, водій автомобіля «ДЕУ Ланос» не впорався з керуванням і врізався в дерево. Загинули 41-річний водій автомобіля та двоє пасажирів.
Особовим складом ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області за допомогою спеціального інструменту з пошкодженого автомобіля врятовані дівчинка 2008 р. н. і пасажирка 1979 р.н. Вони госпіталізовані в місцеву лікарню.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter