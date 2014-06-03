На Дніпропетровщині «Ланос» врізався в дерево: загинули три людини, двоє поранені

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні ДСНС в області, водій автомобіля «ДЕУ Ланос» не впорався з керуванням і врізався в дерево. Загинули 41-річний водій автомобіля та двоє пасажирів.

Особовим складом ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області за допомогою спеціального інструменту з пошкодженого автомобіля врятовані дівчинка 2008 р. н. і пасажирка 1979 р.н. Вони госпіталізовані в місцеву лікарню.