У Харкові на віче з вимогою люстрації влади зібралися 400 активістів

Як передає кореспондент УНІАН, мітинг проходить біля пам'ятника Т. Шевченку на вулиці Сумській. Люди тримають національні прапори, прапор кримсько-татарського народу, плакати з написами: "Дуже мучить ностальгія - куля в лоб, КамАЗ, Росія", "Свободу кримським активістам", а також скандують : "Путін-геть!", "Чемодан, вокзал, Росія!".

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Учасники народного віче в категоричній формі вимагають громадського обговорення всіх кадрових призначень на керівні посади в Харківській області. Зокрема, мітингувальники виступають проти призначення харківського мера Геннадія Кернеса головою Харківської обласної держадміністрації, чутки про це останнім часом поширюються в Харкові.

Учасники народного віче вшанували хвилиною мовчання загиблих під час АТО військових. Організатори також закликали небайдужих харків'ян, по можливості, допомагати пораненим в АТО військовослужбовцям, які лікуються в Харківському військовому госпіталі.

По закінченні мітингу його учасники планують пройти ходою від пам'ятника Т. Шевченка до будівлі Харківської обласної держадміністрації, а потім до генерального консульства Росії в Харкові.

В цей же час на площі Свободи біля пам'ятника Леніну проходить нечисленний мітинг прихильників антимайдану та федералізації України.

Охорону громадського порядку на обох заходах здійснює велика кількість співробітників міліції. Мітинг Євромайдану також охороняють представники цивільної самооборони.

У парку Т. Шевченка співробітники міліції проводять огляд особистих речей громадян, перевіряють рюкзаки і великі сумки.