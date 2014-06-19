МВС видворило з України "злодія в законі" Каху Тбіліського

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, оперативники затримали «коронованого злодія», який перебував у супроводі кримінальних авторитетів, у Шевченківському районі Києва при спробі провести «сходку» для перерозподілу сфер впливу в кримінальному світі.

«Каха Тбіліський» неодноразово судимий, з місць позбавлення волі звільнився у січні 2014 року. Останні 11 років зловмисник відбував покарання на території Росії за розбій, при чому 8 років він знаходився в одиночній камері, зазначається в повідомленні.Читайте також«Злодія у законі» на прізвисько «Принц» судитимуть за тяжкі злочини - ГУБОЗ

За даними ГУБОЗ, «на сьогодні він є одним із найавторитетніших «злодіїв у законі». На території РФ він має декілька підконтрольних груп, що спеціалізуються на вчиненні особливо тяжких злочинів. Однак планував розширити свій вплив і в Україні».

На даний час «злодія в законі» Каху Тбіліського вже видворено з України, йому заборонено в’їзд на території держави упродовж наступних 5 років, йдеться в повідомленні.