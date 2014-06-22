У Тернополі проводять дворову спартакіаду на знак протесту проти забудови стадіону

Як передає кореспондент УНІАН, організувала змагання громадська організація «Майдан» на території стадіону «Текстерно», який хочуть забудувати, аби привернути увагу громадськості даної проблеми.

Під час змагань відбудуться сімейні змагання в естафетах, настольних іграх. Також відбудеться матч з регбі-7, показові виступи з фрі-файту, панкратіону, гирьового спорту, фанк-аеробіки, аероденсу.

Для наймолодших учасників спартакіади організатори передбачили конкурси на найбільшу мильну бульбашку, малюнка на асфальті, графіті, закидання м’яча в баскетбольне кільце.

Читайте такожУ Тернополі з нагоди Зелених свят пам’ятники у центрі міста прикрасили мантіями та вінками з листяПід час свята також буде представлено велетенську вишивку, яку молоді художники Тернополя творили понад тиждень на паркані довкола стадіону. Кожну із 30 плит розміром 3х5 метрів вони розмалювали орнаментами вишивок, які притаманні тій чи іншій області України.

Паралельно громадські організації міста, які входять до Об’єднання заради громади «ЯДРО», звернулися до правоохоронців із проханням розібратися в ситуації і з’ясувати, на яких підставах міська рада змінила цільове призначення стадіону, віддавши його під забудову.