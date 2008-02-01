Генпрокуратура: ситуація в Чорнобильській зоні жахлива

Генеральна прокуратура незадоволена діяльністю підрозділу Міністерства внутрішніх справ, який охороняє території під Чорнобилем, забруднені радіонуклідами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила сьогодні на прес-конференції в Києві заступник генпрокурора України Тетяна КОРНЯКОВА.

За її словами, неодноразові рейди співробітників прокуратури до Чорнобильської зони виявили численні порушення.

«Ситуація в Чорнобильській зоні жахлива, і вона впливає не лише на ситуацію в Києві, але й в Україні в цілому», - заявила Т.КОРНЯКОВА.

«Відповідний підрозділ міліції там практично нічого не робить. Все робиться формально. Реагування вкрай слабке», - сказала вона.