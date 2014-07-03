В Україні почнеться духовне піднесення, щойно закінчиться стрілянина - Макаревич

Про це російський музикант сказав в інтерв'ю журналу "Новое время", відповідаючи на питання про те, що змінилося в Україні після Майдану.

"Для того, щоб побачити зміни неозброєним поглядом, потрібно насамперед, щоб припинилася стрілянина. Щойно вона скінчиться, я впевнений, почнеться незвичайне духовне піднесення. Тому що люди відчують, що з цього дня вони живуть в новій країні і не хочуть повторювати помилок минулого. І у них є шанс, можливість побудувати цю країну з нуля. Це найцікавіше, чудове завдання", - сказав музикант.

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Макаревич порівняв Україну з Грузією, де, за його словами, люди живуть небагато, але вони натхнені свободою.

При цьому, Макаревич побоюється тривалої неприязні між Росією і Україною через анексію Криму. Але він також відзначає, що все минає.