Дружина Президента виступає проти існування закритих лікарень для номенклатури

Марина Порошенко підтримала рішення про те, що відтепер ця установа стає відкритою і доступною для обстеження, діагностики та лікування тих, хто його потребує, повідомляє прес-служба Президента.

«Україна потребує нової соціальної політики. Реформа медицини, її доступність є дуже важливою для всіх громадян», - наголосила дружина Президента.

Марина Порошенко, яка за освітою лікар, оглянула приймальне відділення, палати стаціонару, операційне та реанімаційне відділення дитячого стаціонару.

Разом з колективом медичної установи дружина Глави держави виступила з ініціативою, щоб поліклініка та лікарня на безкоштовній основі приймали дітей - переселенців зі Сходу України.Читайте такожУ Київському центрі клінічної медицини у Києві безкоштовно лікуватимуть дітей зі сходу України

Вона вважає доцільним медичний огляд всіх переселенців, що були змушені виїхати зі Сходу, в першу чергу дітей.

Директор Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Дмитро Дячук повідомив, що колектив медичної установи вирішив спрямувати на допомогу переселенцям свою одноденну зарплату - 165 тисяч гривень.

За словами Дмитра Дячука, розроблено програму мобільних бригад лікарів - спеціалістів медустанови, які виїдуть до таборів переселенців у Київській області та будинків, де вони розселені, для проведення консультацій і профілактичних оглядів дітей.

Контакти таборів та волонтерів, що опікуються проблемами переселенців, передала лікарні Уповноважений Президента з врегулювання ситуації на Сході Ірина Геращенко, яка разом з Мариною Порошенко відвідала медустанову. Вона також підтримала ініціативу колективу лікарні про надання безкоштовних послуг дітям переселенців.

«Ненормально, що ми мали закриті лікарні. Добре, що нова влада прийняла рішення про можливість лікування у «Феофанії» наших важкопоранених вояків, і логічним кроком виглядає допомога в подібних медичних установах і переселенцям», - наголосила Ірина Геращенко.