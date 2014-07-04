В РНБО запевняють, що українська армія щодня отримує до 250 бронежилетів

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Кожного дня 250 бронежилетів армія отримує. Ці бронежилети українського виробництва”, - сказав Парубій.

За його словами, також українська сторона отримала 1000 бронежилетів від Франції і 2 тисячі - від США.

Водночас Парубій зазначив, що українська сторона звернулася до Посольства Польщі з метою налагодити системну поставку бронежилетів через українсько-польський кордон.

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Парубій пояснив, що необхідність таких дій обумовлена тим, що інколи до військ надходять неякісні бронежилети і під час перевірки їх на міцність, з`ясовується, що вони не відповідають необхідним вимогам і становитимуть загрозу для військових.