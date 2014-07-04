В РНБО запевняють, що українська армія щодня отримує до 250 бронежилетів
Секретар РНБО Андрій Парубій запевняє, що українська армія щодня отримує до 250 бронежилетів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.
«Кожного дня 250 бронежилетів армія отримує. Ці бронежилети українського виробництва”, - сказав Парубій.
За його словами, також українська сторона отримала 1000 бронежилетів від Франції і 2 тисячі - від США.
Водночас Парубій зазначив, що українська сторона звернулася до Посольства Польщі з метою налагодити системну поставку бронежилетів через українсько-польський кордон.
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Парубій пояснив, що необхідність таких дій обумовлена тим, що інколи до військ надходять неякісні бронежилети і під час перевірки їх на міцність, з`ясовується, що вони не відповідають необхідним вимогам і становитимуть загрозу для військових.