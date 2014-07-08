У центрі Луганська тимчасово припинено рух трамваїв через пошкодження шляхів снарядом

Як повідомила УНІАН прес-служба міської ради, рух трамваїв вул. Оборонною поки що здійснюватися не буде. Це пов'язано з пошкодженням трамвайних колій на цій ділянці дороги в результаті артилерійського обстрілу. Рух буде відновлено як тільки-но пошкодження будуть усунені.Читайте такожУ Луганську внаслідок влучення осколків снаряда в маршрутку загинули 2 людини, 4 поранені

Як повідомляв УНІАН, також сьогодні в Луганську о 7.50 в результаті влучення осколків снаряда в маршрутне таксі №132 у районі кварталу Пролетаріату Донбасу загинули дві людини, четверо поранені. Потерпілих доставлено до лікувальних установ.

Міськрада просить жителів обмежити пересування містом без гострої необхідності, а також уникати місць збройних протистоянь.

Нагадаємо, з 5 липня терористи сконцентрували свої сили в Луганську і Донецьку. Вони обстрілюють житлові квартали і аеропорт, зайнятий українськими силовиками.