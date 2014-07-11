Наступного тижня життя в Слов'янську повністю відновиться - радник МВС

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції розповів радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

Він зазначив, що мова іде про тисячі мешканців Слов'янська, які на сьогодні повертаються додому.

Наразі, за його словами, найбільшою проблемою міста є відновлення електропостачання.

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На даний момент світло відновлено в шести мікрорайонах та в центрі Слов'янська, вже другу добу в ньому працює каналізація.

“Проте, повністю електро- і водопостачання відновиться в середині наступного тижня”, - сказав він.

Також він додав, що вже працює хлібозавод та відновлено 11 з 30 маршрутів громадського транспорту у місті.