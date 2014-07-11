У Донецькій області на міні підірвався 24-річний пастух - ЗМІ

15:20, 11 липня 2014
Суспільство
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Потерпілий отримав численні поранення верхніх частин тіла і контузію.

Фото: УНИАН

Під час випасу худоби на полі біля селища Кожевня Шахтарського району Донецької області 24-річний пастух підірвався на міні. Чоловік отримав численні поранення.

Про це "ОстроВу" повідомило джерело в правоохоронних органах.

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"24-річний чоловік підірвався на міні під час випасу худоби. Зараз він знаходиться в Сніжнянській центральній міській лікарні", - сказав співрозмовник агентства.

В результаті потерпілий отримав численні поранення верхніх частин тіла і контузію.

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